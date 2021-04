no ragotz

Il y a quelques jours, les RTX 3080 Ti Ventus étaient prises en photo, en tout cas les cartons de stockage. Ces images coïncidaient avec la rumeur de nouveaux SKU de GPU Ampere qui bloquaient en hardware le minage, et très certainement celui de l'Ethereum. Pour rappel, cette carte serait une quasi RTX 3090 niveau puissance avec 10240 cuda cores FP32, mais une demi-RTX 3090 avec 12 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit. Les rumeurs et clichés parlaient d'un GA102-225, mais les GPU bloqués pour le minage devraient se terminer par xx2.

Igor Wallossek a acquis l'explication à ce dilemme. En effet, les QS, soit les exemplaires de préproductions sont bien en GA102-225, mais les cartes vendues MP, acronyme de Mass Production, seraient bien en GA102-202 ou 302. Et il assume de dire que les fameux pilotes 470.05 qui ne comportaient aucune protection ne fonctionneront pas sur ces nouveaux modèles. Il confirme aussi que flasher le firmware des QS sur les MP ne fonctionnera pas, l'écran resterait noir et donc il n'y aurait, pour l'instant, pas de moyen de contourner cette protection. En hardware, ça reste toujours plus compliqué, l'échec des RTX 3060 le prouve. Est-ce que ça évitera des prix de folie si la carte n'intéresse pas les mineurs ? C'est un peu le fond de la question, en théorie ça devrait être le cas, mais tout se passe toujours bien dans ce beau pays, la Théorie !