On pourrait qualifier ce C700 Glass de plein de choses, mais très difficilement de « classe » (on a essayé, les mots ne sortent pas), puisque GIGABYTE a très clairement jeté cette notion par la fenêtre latérale en verre bien trempé, ensuite piétiné par l'amas asymétrique énorme de plastique, d'acier et d'aluminium dégoulinant d'ARGB qu'est ce nouveau machin AORUS !

On l'entend crier d'ici... !

Le C700 est la dernière grosse création de GIGABYTE, imaginée pour s'accorder - idéalement - avec le reste du matos AORUS, une grotte ATX Full Tower mesurant pas moins de 714 x 301 x 671 mm, très logiquement compatible E-ATX (et plus petit, si si, mais l'oseriez-vous ?), vous pourrez aussi y caser une poutre de GPU de 49 cm de long, un ventirad digne d'un pantalon de Rocco avec une limite à 19,8 cm (ok, il manque quelques centimètres...), et puis une alimentation de 20 cm - bref, pas vraiment de limite, quoi !

Pour accentuer les traits brutalistes du machin, assez clairement inspirés des boitiers Alienware d'antan, le C700 Glass possède aussi une douzaine de zones ARGB indépendantes, à contrôler via le super logiciel irréprochable, parfaitement sécurisé et méga fonctionnel qu'est RGB Fusion 2.0...

Malgré ses dimensions, le boitier n'en fait toutefois pas vraiment toujours plus que d'autres boitiers plus petits - il vrai qu'en dessous de tout cet habillage massif (et superflu) de bon gout, se trouve avant tout un boitier mine de rien assez ordinaire. Par exemple, il ne propose « que » 4 emplacements 3,5" et 6 supports 2,5", ce qui n'est pas tellement exceptionnel pour un boitier de cette taille, mais suffira amplement dans la majorité des cas à l'heure de l'interface M.2.

Pour la ventilation, c'est 3 x 140 mm à l'avant et 3 x 140 mm sur le dessus, mais aussi 2 x 120 mm à l'arrière. Côté watercooling, le C700 aura tout de même le coffre nécessaire pour accueillir un radiateur de 240 mm à l'arrière, et du 420 mm à l'avant et au-dessus.

Enfin, les I/O du boitier incluent USB Type-C, 4 x USB-A, les jacks audio et des contrôles dédiés au RGB et à la ventilation, mais aussi une prise HDMI (à brancher à la carte graphique). Et voilà ! Alors, séduits ? Pas de prix à discuter, mais on se doute bien que la cartouche sera au moins aussi grosse que l'égo visuel et esthétique du boitier !

Entre l'Alienware et le Predator.