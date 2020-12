ID-Cooling est encore de sortie, avec un nouveau modèle de cooler à nous présenter. La société nous avait montré quelques références intéressantes, comme le SE-225-XT ou bien le ICE WOLF 240, un AIO qui n'a vraisemblablement pas à rougir face à la concurrence. Dans la grande bataille des dual-tower, on cite souvent les mêmes modèles, par exemple le NHD15 de chez Noctua ou bien le Be quiet Dark Rock Pro 4, mais ce ne sont pas les seuls à proposer du lourd sur ce segment. Si fut un temps, l'internet - le internet, pardon - conseillait le R1 Ultimate ou bien certaines références de chez Thermalright, désormais des adversaires de taille sont lancés régulièrement. Eh voici que ID-Cooling nous pond un SE-207-TRX, de quoi gouverner le plus gros socket du marché, alors c'est du tout bon ?

Ce nouveau joujou propose une base de 68 x 46 mm, de quoi bien couvrir le TR4. Viennent s'ajouter 7 caloducs en cuivre et deux radiateurs à forte densité en ailettes, de quoi assurer un maximum de dissipation lorsque les moulins viendront cracher dessus. Ce n'est pas tout, puisque la base propose une surface de contact en direct-touch, donc avec un appui direct des caloducs avec l'IHS du CPU, de quoi théoriquement améliorer les performances thermiques. Deux ventilateurs de 120 mm à roulement hydraulique sont présents et viendront tourner à 1800 tr/min en cas de besoin, pour un débit d'air de 76,16 CFM, une pression statique de 2,16 mm H2O et des nuisances sonores de 35 dBA.

Au niveau des dimensions, c'est un gros morceau, avec du 157 mm de hauteur et une masse de 1,3 kg. Vous tâcherez donc de bien vérifier la compatibilité avec votre boital avant de passer à la caisse, ce serait dommage de devoir découper votre tour... Au niveau du look, c'est sobre, avec du noir et c'est tout, la marque n'a pas pris de risque, ce qui n'est pas pour déplaire. Exit donc le cuivre et l'argenté, ici ce SE-207-TRX pourra probablement passer dans toutes les configurations modernes. Une version black sera également proposée au lancement, avec une compatibilité AM4 et l'absence de direct-touch.

Pour le moment, nous n'avons pas encore de date de sortie ou de tarif, mais cela ne devrait pas trop tarder. A noter que ce SE-207-TRX BLACK est livré avec un tube de pasta ID-TG25. Face à la concurrence, on pourra le confronter au NHD14/15 de chez Noctua ou bien au DeepCool Assassin III, ce ne sont que des exemples et bien d'autres références proposent le même genre de caractéristiques. Le choix final se fera donc en fonction du tarif et de vos exigences, reste que ce ID-Cooling propose des arguments qui semblent similaires à tout bon ventirad qui se respecte. Alors tenté par cette nouvelle mouture ?