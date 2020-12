Un Intel NUC 9, fut-il Pro ou Extreme, ça peut chauffer pas mal, refroidit d'origine par un vulgaire blower sur un dissipateur à base de chambre à vapeur en cuivre et radiateur en aluminium, et on avait bien constaté lors de notre test que ça pouvait facilement dépasser les 70°C en cas de charge modérée. Et donc, qui dit blower dit généralement aussi "bruit" plus ou moins insoutenable, plus ou moins rapidement, surtout à cette taille et d'autant plus au fur et à mesure que la température monte. Toutefois, l'avantage du module Element et de la base PCIe de la génération NUC 9 - en gros une réadaptation des montages SBC + Backplanes de l'ère i486 - est d'offrir une certaine modularité, ce qui permet donc tout à fait d'envisager d'installer son hardware dans un autre boîtier adapté.

C'est précisément à ça que se destine le Turing QLX d'Akasa, il reprend le design que l'on avait déjà aperçu avec le Turing A50, prototypé en 2019 et lancé récemment. Il est conçu spécifiquement pour accueillir un NUC 9 Pro/Extreme "Quartz Canyon", plus ou moins élitiste selon le choix du SoC Core de 9e génération ou d'un Xeon E, et tout le hardware qu'il est possible d'y associer (64 Go de DDR4, des SSD M.2, une carte graphique PCIe mini dual slot). Plus exactement, les références compatibles sont (BX)NUC9i9QNB, (BX)NUC9i7QNB, (BX)NUC9i5QNB, (BK)NUC9VXQNB et (BK)NUC9V7QNB.

Le Turing QLX mesure 212 x 150 x 220 mm, l'idée de proposer une petite machine musclée dans un petit format reste donc inchangée, sauf que le boîtier est fanless et servira intégralement de radiateur au SoC du module Element du NUC 9 Pro/Extreme, en remplaçant le refroidissement d'origine avec le bloc en cuivre inclut avec le boîtier et dont les deux caloducs iront faire contact avec la paroi du boîtier, et à partir de laquelle la dissipation de la chaleur sera aidée avec la présence de grandes ailettes. Fera-t-il forcément mieux que le blower d'origine ? Probablement pas, Akasa explique que le boîtier peut gérer jusqu'à un TDP de 45 W (soit celui d'un i9-9980HK), mais au moins il le fera en silence ! Pas encore de prix ni d'indication quant à la disponibilité. Attention, le boîtier sera vendu sans l'adaptateur d'alimentation, qui est optionnel.