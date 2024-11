ASRock Mars RPLÂ : Raptor Lake compressÃ© dans un boÃ®tier de 0,7 L

Amateurs de mini-PC, sachez que la semaine dernière, ASRock a dévoilé une nouvelle série de machines Mars, les Mars RPL — RPL signifiant Raptor Lake. Mars n’a donc pas encore rencontré la Lune, mais s’en rapproche ; espérons que ce sera pour la prochaine génération.

Ces ordinateurs Mars maintiennent en vie la lignée des NetTop (vous pouvez jeter un œil à notre actu de 2013 consacrée au Wind Box DC110 de MSI si vous êtes d’humeur nostalgique). Ce sont des petits ordinateurs peu puissants destinés à des usages assez basiques.

Raptor ou Celeron ?

Ici, nous avons des boîtiers de seulement 194 x 150 x 26 mm, ce qui correspond à un volume d’environ 0,7 litre. À l’intérieur, la carte mère loge un processeur Raptor Lake-U (13e génération) ou un Celeron de 12e génération. Pour être précis, le Mars 7305 est commercialisé avec un Celeron 7305 (5 cœurs / 5 threads, dans une configuration 1 P-core + 4 E-cores) ; le Mars 1335U mobilise pour sa part un Core i5-1335U (10 cœurs / 12 threads en 2 + 8).

Le Mars avec Celeron peut héberger jusqu’à 64 Go de RAM (deux modules SO-DIMM DDR4). Celui avec Raptor accepte jusqu’à 96 Go (2 x SO-DIMM DDR5).

En matière de connectique, les deux systèmes proposent un port Thunderbolt 4 (8K @ 60 Hz), un port HDMI (4K @ 60 Hz) et un D-Sub (1920 x 1200). Un port USB Type-C Alt mode (20V Power Delivery in) est également présent pour le PC Raptor. Pour l’USB, l’armada diffère dans son contingent mais pas dans ses divisions : elle mobilise de l’USB 4.0, USB 3.2 et de l’USB 2.0 quel que soit le modèle.

Pour le stockage, les deux versions sont logées à la même enseigne, avec un Hyper M.2 (2260 / 2280 PCIe Gen4x4) et un Ultra M.2 (2260 / 2280 SATA3 6 Gb/s & PCIe Gen3 x4). Un lecteur de cartes SD complète ce duo.

Par ailleurs, un port RJ45 Gigabit LAN est présent, ainsi qu’un module Intel AX210 Wi-Fi 6E. Enfin, ces Mars RPL fonctionnent sous Windows 11.

Quelques mots sur le système de refroidissement (actif, à un ventilateur) pour finir. ASRock indique avoir légèrement remanié sa conception pour cette série Mars RPL. L’entreprise a ajouté plus d’évents sur le couvercle supérieur et installé un caloduc qui doit contribuer à évacuer la chaleur du CPU vers ces évents.

ASRock n’a pas encore renseigné les prix, mais tous les autres détails sont disponibles sur le site de la marque.