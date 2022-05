Et voilà, la « rumeur » était bonne, il y avait bien une RTX 3080 Noctua Edition au programme et elle s'est à présent matérialisée ! Le taiwanais ASUS et l'autrichien Noctua prolongent ainsi leur partenariat, qui avait démarré avec une RTX 3070 Noctua Edition. Alors que les RTX 40 sont données comme étant plus ou moins imminentes (et plutôt costaudes si l'on en croit les dernières rumeurs), les RTX 30 vont progressivement commencer à perdre de leur attrait, mais il faut bien vider les stocks de GPU sur le point d'être déphasé, d'autant plus que les mineurs sont à présent beaucoup moins intéressés et que les prix ont déjà subi une forte correction. Et quoi de mieux pour y aider un peu que de coiffer l'une des meilleures cartes graphiques du moment avec deux des meilleurs ventilateurs du marché ? Malgré le thème de couleur difficile à aimer et à marier, la RTX 3070 Noctua Edition avait tout de même suscité un certain intérêt, quand bien même le choix initial du GPU avait un peu laissé sur sa faim.

Comme convenu, cette RTX 3080 Noctua Edition reprend un système méga-imposant assez similaire s'étalant sur 4 slots (les plus pointilleux diront même 4,1 slots), avec deux ventilateurs 120 mm NF-A12x25 installés sous un carénage stylisé aux couleurs d'ASUS et de Noctua et collés sur un radiateur « optimisé » pour le nouveau défi que représente le TGP de 340 W d'une RTX 3080. Il est annoncé par les 2 partenaires que cette édition serait plus silencieuse de 4,5 dBA en mode auto, moins chaude 3° sur le GPU et de 14° sur la VRAM par rapport au modèle RTX 3080 TUF Gaming sur lequel cette Noctua Edition se base. La différence de bruit serait d'autant plus importante à la vitesse maximale, ce que l'on veut bien croire. Forcément, il serait intéressant d'évaluer ces affirmations de manière indépendante pour voir ce qu'il en est réellement. Noctua n'est pas vraiment réputé pour surpromettre, ASUS en revanche... En supposant que la carte sera facilement disponible, des tests devraient apparaitre assez rapidement sur la toile, espérant aussi qu'il y en aura quelques-uns de sérieux dans le tas.

Enfin, comme la rumeur l'avait suggéré concernant les caractéristiques techniques, il s'agit bien d'une RTX 3080 de « première génération » avec une puce GA102 LHR de 8704 CUDA cores associée à un bus 320-bit et 10 Go de GDDR6X. PCB, fonctionnalités et fréquences sont en tout point identiques à ce qu'on retrouve avec la RTX 3080 10 Go TUF Gaming. C'est bien dommage pour un modèle premium clairement de « vitrine », alors qu'il existe pourtant bien une RTX 3080 TUF Gaming de 12 Gio. Mais bon, ASUS avait certainement ses raisons, bonnes ou mauvaises. Pour finir, notons que le constructeur n'a pas mentionné le prix recommandé pour sa RTX 3080 Noctua Edition. Celui de la RTX 3070 était assez élevé, mais la carte avait aussi eu la mauvaise idée d'arriver encore en pleine pénurie. À voir ce qu'il sera pour la nouvelle arrivante maintenant que les prix se sont améliorés.