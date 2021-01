EVGA et Zotac montent leurs prix, et ça va de potable à imbitable...

Actuellement, la pénurie fait que les prix montent violemment. Pourtant, on pensait, naïvement surement, que c'étaient les intermédiaires qui se servaient, les marques respectant leurs MSRP initiaux. On a compris il y a peu que les marques aussi avaient augmenté leurs marges une fois les premiers lots vendus, ASUS a assumé sa position, lui qui pourtant est quasiment le plus cher dans les domaines GPU, watercooling, etc. Selon lui, les coûts liés au développement des produits sont la raison principale.

EVGA et Zotac viennent de lui emboiter le pas, pour des raisons identiques, même s'il est compliqué de les croire sur parole étant donné la totale opacité du milieu. De plus la situation parait si paradoxale, avec tous les stocks vendus, donc pas de pertes. The Verge a fait un récapitulatif des tarifs pratiqués directement sur les boutiques online Zotac et EVGA, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux constructeurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, macarel !

Vous pouvez retrouver tous les tarifs sur la source, on va juste vous donner quelques tarifs importants pour ces deux marques exclusives Nvidia. Accrochez-vous les loulous, ce sont des moyennes pour Zotac, les extrêmes chez EVGA !

ZOTAC :

• RTX 3060 Ti de 440 à 530$

• RTX 3070 de 540 à 640$

• RTX 3080 de 750 à 840$

• RTX 3090 de 1550 à 1900$



EVGA :

• RTX 3070 de 540/610 à 610/680$

• RTX 3080 de 730/850 à 800/930$

• RTX 3090 de 1530/2000 à 1600/2100$

Ce sont des moyennes, certaines cartes ne prenant que 60/70$, ce que nous avons qualifié de potable. La reine chez Zotac, c'est la RTX 3090 Trinity qui se mange 400$ dans le museau. Il faut pourtant, sous la stupeur, rappeler que ces 3 marques ont avoué procéder ainsi, et c'est là une preuve d'honnêteté, mais aussi leur tort. D'autres marques doivent très certainement agir de la sorte, mais ne disent rien, préférant entretenir le flou sur l'augmentation des prix, ou laisser la "pénurie" avoir bon dos. En tout cas, c'est pas demain la veille que ça va s'arranger, vous allez le lire prochainement sur CDH.

