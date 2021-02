no ragotz

Si vous regardez régulièrement notre Neeed, vous verrez que la seule carte qui a toujours du stock, c'est la RTX 3090. Il faut dire que les prix pratiqués l'aident bien dans cette démarche, pourtant, il y a quand même du turnover dans le choix des modèles, preuve que ça se vend quand même. S'il y en a une qui sera encore moins donnée, c'est bien la EVGA Kingpin. Ce n'est pas la première fois qu'on la présente, et pour cause elle est officiellement lancée depuis plusieurs semaines. Pour rappel, elle inaugure le refroidissement par AIO, mais pas n'importe quel genre, celui ayant 3 moulins de 120 mm, soit un radiateur de plus de 360 mm, une première.

EVGA décrit 23 phases et un PCB 12 couches, c'est de lui dont on va parler maintenant. Le patron de la firme a teasé une photo de PCB de la Kingpin, tout nu. En soit ce n'est pas super passionnant, mais il faut dire que la curiosité est grande de voir ce qu'est un PCB, à pwal, sans aucune soudure ni composant, GPU ou VRAM, le truc prêt à souder dans son garage ! C'est en ce sens instructif, c'est rare d'avoir de tels clichés, c'est donc plus pour culture personnelle que nous vous en parlons !