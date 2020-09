ROG et Ikea s'associent pour du mobilier gaming

Il fallait bien que cela arrive : avec l’essor du RGB et la diversification du domaine des périphériques vers à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à l’équipement d’un joueur pro (tapis de souris, fauteuil et chaussures incluses), voilà que des partenariats originaux se nouent. En tout cas, c’est sur une collaboration plutôt inattendue que mise ASUS pour percer, puisqu’il est question d’un partenariat avec... le géant suédois du meuble Ikea.

Même plus besoin de profanation à ce niveau-là...

Pas question de retrouver sa RTX 4096 Ti² en kit à monter soi-même, le communiqué officiel mentionne plutôt des produits d’ameublement, histoire de combiner l’expertise (à moins que ce ne soit l’image de marque ?) ROG pour l’ergonomie des bousins gamerz à celle d’Ikea en ce qui concerne le savoir-faire mobilier. Dans la ligne de mire de ce duo se trouve la volonté de changer les regards sur ce média qu’est le jeu vidéo, en sortant des clichés de violence et d’activité dominée par les hommes pour rentrer dans un moule plus doux adapté au grand public. Si tout cela paraît très abstrait, nous sommes curieux de découvrir les créations issues de cette alliance exotique... en espérant que le prix ROG ne se fasse pas douloureusement sentir.

Disponible dans un premier temps — comprendre « à partir de février 2021 » — dans les magasins chinois, le projet devrait par la suite s’élargir à d’autres contrées aux alentours d’octobre, sans que les firmes ne soient plus loquaces à ce sujet. Verra-t-on donc une table Rög coloris gåmërs en France ? Le mystère reste entier !

Invité spécial en liaison Photoshop à cette annonce, notre Pascal national n’avait pas l’air plus enthousiaste que ça