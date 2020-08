Gigabyte a annoncé il y a peu son nouvel écran Ultrawide 1440p et un nouveau boîtier C101G avait été repéré sur le net. La marque est assez active et nous propose cette fois-ci une mise à jour de sa gamme d'alimentations. On trouve donc l'ajout de quelques références, avec les P750GM, P550B et P450B. Alors qu'apportent ces nouvelles alimentations ?

En premier lieu, nous allons parler du bloc 750W, qui est certifié 80 PLUS Gold et qui est considéré par la marque comme du haut de gamme. On retrouve tout un blabla sur les supers condensateurs japonais et leur rendement supérieur. L'alimentation aura l'intéret d'être semi-passive et de n'activer son moulin 120 mm que lorsque le bloc est sollicité, une fonctionnalité apréciable pour nos oreilles. Ce ventilateur utilisera un roulement hydrolique, ce qui est un peu moins durable que les roulement à billes, mais bien plus silencieux sur le papier.

Les protections contre les surtensions sont bien sûr présentes, avec OVP, OPP, SCP, UVP, OCP et OTP. Au niveau du bloc utilisé, la plupart des modèles AORUS de la marque utilisent du MEIC et il est fort probable que cela soit ce qui est utilisé dans cette P750GM. Il se peut aussi que comme sur le modèle P650B, cela soit du Yue Lin qui soit utilisé, à confirmer lors de la sortie des tests. Pour le reste, le bloc est totalement modulaire et propose deux connecteurs 4+4 pins pour l'alimentation CPU et quatre 6+2 pins pour les GPU. Vous trouverez ensuite pas mal de connecteurs SATA et l'habituel 24 broches, classique.

Les modèles P550B et P450B - respectivement de 550W et 450W - sont plus entrée de gamme avec une certification 80 PLUS Bronze uniquement. On reste sur un refroidissement avec ventilateur 120 mm à roulement hydrolique, mais la marque ne parle pas de semi-passif sur la fiche technique. Ces blocs moins onéreux utilisent un rail simple en +12V et utiliserons fort probablement un bloc Yue Lin comme évoqué plus haut. Pas de conception modulaire, exit le câble management propre, mais vous trouverez quand même assez de prises pour faire un build digne de ce nom. Bon, il faudra se satisfaire d'un seul connecteur pour le CPU et de seulement deux pour le GPU, mais c'est tout à fait normal sur ce type de capacité.

Voila, nous avons fait le tour, la sortie de ces nouvelles alimentations est imminente, la marque n'a pas donné de tarif officiel mais les blocs sont déjà référencés en France. La GP-750GM est affichée à un tarif de 109,99 euros, la P550B à 59,95 euros et enfin la P450B à 49,99 euros. La garantie est de 5 ans sur le modèle Gold et de 3 ans sur les modèle Bronze. Au niveau de la concurrence, ces blocs entrée de gamme sont bien placés, avec un tarif agressif par rapport à d'autres références comme la be quiet! System Power 9. Pour le gros modèle, c'est plus compliqué sur un marché dominé par beaucoup de marques comme Corsair ou Seasonic, mais son prix pourra réellement lui permettre de se démarquer.