MSI se diversifie à son tour dans l'alimentation et annonce 3 modèles 80PLUSés or

Comme s’il n’y avait pas déjà assez de monde sur le segment, MSI rejoint le club très ouvert des marques dont l’alimentation n’est pas le métier originel ayant plus ou moins récemment pénétré le domaine en question ! On se souvient notamment d’ASUS qui s’est lancé sur le segment en 2018 avec ses blocs Thor. Ailleurs, dans un autre monde, GIGABYTE — qui fait déjà de l’alimentation depuis longtemps — s’est diversifié dans l’écran en 2019, de la même manière que MSI s’était incrusté dans le marché début 2017. Les constructeurs de mobales cherchent donc toujours de nouvelles sources de revenus au fur et à mesure que certains segments plafonnent ou stagnent, tandis que d’autres tirent vers le bas, et bien sûr pour s’assurer que la courbe pointe tant bien que mal toujours un peu vers le haut pour maintenir l’illusion d’une croissance éternelle.

Un design sans prétention ni fioritures, tant mieux ?

Les alimentations portent le blason MPG que la marque attribue déjà à bon nombre de ses produits catalogués, elles sont trois et se nomment A650GF, A750GF, A850GF. Peu importe leur puissance, 650 W, 750 W ou 850 W, toutes font la même taille au format ATX, à savoir 150 x 160 x 86 mm, et exploitent un ventilateur 140 mm au roulement hydrodynamique, le tout dans un emballage noir plutôt sobre, sans RGB et pour seul déco un autocollant « dragonné » de part et d’autre, et un logo MSI argenté au centre de la grille supérieure de ventilation.

Le reste est tout aussi ordinaire pour une alimentation contemporaine, avec une conception 100 % modulaire aux câbles plats, une certification 80PLUS Gold, des condensateurs 105oC 100 % japonais, une conception avec PCF Actif et une topologie à découpage demi-pont à résonance LLC. Bien entendu, les protections habituelles OVP, OCP, OPP, OTP, SCP et UVP sont bien de la partie. On ne connaît pas encore l’OEM, mais la présence d’une garantie de 10 ans est toujours encourageante. À noter que la série MPG GF propose une distribution flexible de la puissance et fonctionne en multirail, dont vous retrouverez la puissance de chaque rail sur la page produit respective.

L’arrière et la connectique sont identiques sur les 3 modèles, seule la puissance disponible par rail change.

Enfin, MSI indique un support pour « les derniers GPU Nvidia », ce que la majorité d’entre nous traduira d’emblée par une compatibilité avec les prochaines GeForce Ampere qui apparaîtront à partir du 1er septembre. On pourrait aussi en déduire que les 650 W seraient en l’occurrence le minimum pour l’être. En tout cas, difficile d’imaginer que MSI a totalement choisi au hasard le moment pour se lancer dans la boite à jus. La compagnie n’a pas donné de prix ni de date d’arrivée de ses alimentations. Ça ne sera pas facile de se faire une place dans le domaine — dominé par Corsair parait-il, selon Corsair —, en souhaitant que MSI ait sélectionné son OEM avec soin et pour une plateforme de qualité, et que la tarification soit cohérente.