Seagate renouvelle sa gamme IronWolf NAS : bytes durs jusqu'à 18 To et mous jusqu'à 4 To

Premier renouvellement de gamme chez Seagate depuis le « scandale » du SMR incognito dans les séries de disques dur grand public chez tous les constructeurs du marché. Bon, ce n’est qu’un seul disque dur qui vient étoffer la gamme IronWolf Pro de Seagate, un modèle premium en SATA portant la capacité de la lignée à 18 To, contre 16 To maximum pour la série standard.

Il se nomme ST18000NE00 18 TB Pro, il est compatible avec les NAS jusqu’à 24 baies et peut tenir une charge de travail de 300 To par an. La technologie utilisée est la Conventional Magnetic Recording (CMR) avec 9 plateaux moulinant à 7200 tr/min dans un espace restreint rempli d’hélium, complété par un cache DRAM de 256 Mo.

Les concurrents directs sont les WD Gold de Western Digital, dont la gamme plafonne déjà à 18 To depuis un moment avec des modèles à base d’Energy Assisted Magnetic Recording (EAMR) et qui profitent d’un cache DRAM doublé à 512 Mo. Comme chez WD, la garantie chez Seagate est de 5 ans, le nouveau HDD est certifié pour un fonctionnement 24/7 avec une consommation moyenne de 8 W et un MTTF (temps moyen avant qu'il fasse couic) de 1,2 million d’heures. Le prix officiel est de 609 $ (contre ~593 $ pour l’équivalent WD Gold). On attend donc toujours un disque dur HAMR de Seagate, mais pour l’instant la dernière roadmap en date est respectée.

On arrive ensuite aux nouveaux SSD SATA de la maison, IronWolf 125 d’un côté, IronWolf Pro 125 de l’autre, ils viennent s’insérer dans la gamme à côté des IronWolf 510 au format M.2 NVMe lancés en mars et les SSD IronWolf 110 SATA de 2019 (qu’ils remplacent ?), qu’apportent-ils de neufs ? Les concurrents de ces nouveaux IronWolf seront toujours principalement les WD Red SA500. En face, l’offre de Seagate est bien plus segmentée et « travaillée » pour ce marché du SSD NAS, en principe pour permettre à la clientèle de trouver plus facilement le SSD le mieux adapté à son usage.