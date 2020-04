C'était dans la rumeur, insaisissable, et tout cela est parti de la démo technique faite par Crytek pour son CryENGINE 5.6. C'est officialisé sur le Twitter de Crytek : le remaster de Crysis sera des nôtres prochainement, sans date précise toutefois. Petite curiosité, ce sera sur Switch que le jeu fera ses débuts en premier !

On se souvient, pour les plus âgés, que Crysis en 2007 avait initié un palier graphique qu'il a fallu du temps à franchir pour nos GPU. Quelques années avant, Far Cry du même développeur, alias Crytek voguant sous pavillon Ubisoft, avait lui aussi montré la puissance du moteur CryENGINE, et élevé le jeu au rang de standard 3D. Et puis la saga s'est quelque peu perdue dans des épisodes 2 et 3 pas franchement emballants, on retiendra le standalone avec Psycho nommé Warhead, réussite avant la dégringolade de la saga.

On n'oublie pas non plus que Crytek avait fait la démonstration de Raytracing, ne nécessitant pas de cartes ayant une architecture spécifique comme les Geforce RTX, sur une RX Vega 56. Cependant, il avait admis que l'avenir était à l'accélération matérielle, et que ces solutions étaient bien plus véloces que les cartes n'en bénéficiant pas. Le futur a renforcé cet avis puisqu'AMD emboitera le pas avec RDNA2. Au final, peut-on s'attendre à voir la raie bien tracée de Prophet ? Possible, mais pas confirmé. La seule chose sûre, on va rejouer à Crysis, attention donc à bien remastériser le jeu, pas comme certaines boîtes qui multiplient ces initiatives avec un travail bâclé et n'apportant strictement rien de plus au jeu originel ! Voici le trailer officiel, on y voit peu de choses, sauf 3 secondes du jeu, et ça s'annonce visuellement superbe.