Écrit par Thierry C. | 04 Avril 2022

L'est-y pas belle ma tour ?

S'il nous arrive de parler régulièrement d'Aerocool, il y a bien longtemps qu'un de leurs produits ne nous était pas passé entre les mains. 7 ans à dire vrai, ce qui nous ramène à 2017 et au test du XPredator Cube. En un peu plus de vingt ans, la marque s'est immiscée partout. Du boîtier au fauteuil, du système de refroidissement au bureau gaming, Aerocool s'est diversifié. Mais c'est vers un ventirad que nous nous sommes tournés aujourd'hui. Il est cylindrique, plutôt bg, et il se nomme Mirage 5. La marque nous promet jusqu'à 150W de capacité de dissipation, mais est-ce que ce n'est pas une simple illusion ? Nous répondrons à cette question dans ce test.