Écrit par Thierry C. | 21 Juin 2021

Le NH-U12S plus abordable

Sorti officiellement en mars, voilà que le Noctua NH-U12S Redux arrive enfin entre nos mains. Quoi de neuf au programme ? Le nom nous en dit beaucoup, puisqu'il s'agit d'une part d'une nouvelle version du NH-U12 (S ici) et d'autres par la première version Redux d'un ventirad Noctua ! Pour faire simple, Noctua réduit son ventirad à l'essentiel, ce qui permet de le rendre plus abordable. En d'autres termes, le bestiau est moins premium que ses aînés. Alors qu'est-ce qui change concrètement sur ce modèle et quel sera l'impact sur ses performances ? Allons répondre à ces questions après la présentation d'usage.