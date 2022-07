Un moniteur vraiment ultime ?

S'il est un élément qui ne doit pas être négligé dans l'usage du jeu vidéo, c'est bien celui de l'afficheur. Avec l'avènement de l'OLED, les téléviseurs pourvus d'une telle dalle sont devenus des options remarquables, souvent associées aux consoles, même si certains franchissent le pas en l'utilisant avec leur un PC. Toutefois, les phénomènes de marquage qui restent bien présents, rendent l'adoption plus difficile pour un usage mixte bureautique / jeu, où les images fixes sont légion. En attendant que la technologie mûrisse encore un peu et que le tarif se démocratise davantage, les moniteurs à base de dalles LCD restent donc l'immense majorité proposée, même si tous ne se valent pas. En effet, le format, le type de dalle, le type de rétroéclairage, la prise en charge du rafraichissement variable, la fréquence de ce dernier et le HDR sont autant de points pouvant vite faire exploser la facture. Nous avons réussi à mettre la main sur un moniteur haut de gamme : le MSi Optix MEG381GQR Plus, répondant à la certification G-Sync Ultimate, généralement gage de qualité. Voyons donc le résultat en pratique.

• Prix en boutiques :