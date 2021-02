un clavier sans fil «0 maintenance»

Prenons (enfin) nos distances de la répétitivité des claviers gaming et RGB contemporains, le temps d'une pause, d'un intermède avec ce clavier un peu particulier piqué à Laurent de la Clergerie, plus exactement chez LDLC. INOVU est la marque de distributeur de la boite et le nom sous lequel LDLC commercialise un paquet de choses, de l’écran au tapis de souris, en passant par des claviers comme celui-ci. Sa grande particularité, comme nous allons le voir ensemble relativement brièvement, c'est qu'il s'agit d'un clavier sans fil capable de se charger uniquement à l'énergie solaire et lumière ambiante, et qui ne nécessite donc en principe absolument aucune action de l'utilisateur au quotidien, suggérant que le clavier peut en principe fonctionner indéfiniment et sans interruption jusqu'au jour de son « clac » final (probablement le jour où les batteries auront rendu l’âme) ! Voyons un peu ça...