GPU-Z 2.37.0 est arrivé, et avec lui son lot d'améliorations/enrichissements. S'il corrige divers bugs dans la prise en charge de certains matériels, il ajoute aussi le support de matos pas encore sortis ou même annoncés. On notera la détection de la marque de la mémoire sur les cartes Navi 1 et Navi 2. Un bug PCIe sur les cartes Ampere est résolu, et l'iCX d'EVGA est mieux lu.

Les cartes à base de GT218 sont reconnues authentiques pour celles qui le sont, les RTX 30 mobiles sont reconnues, de même que les RTX A6000, A40, A100, Drive PX2, P106M, Quadro K510M et K6000. Toutes les variantes des GTX 1650 Max-Q, Quadro P1000, GTX 650 et GT 430 sont de la fiesta. Les puces graphiques des Comet Lake Celeron 5205U et i7-10810U sont là, et enfin Yeston fait partie de la grande famille des marques reconnues. Les APU Cezanne et Radeon Pro V520, R9 290X ES et Barco MXRT 2600 sont ajoutées.

À vrai dire ce sont des infos sympas, mais il y en a deux autres qui sont bien meilleures et plus intéressantes. Les RTX 3060 desktop sont bien décryptées, preuve que leur lancement ne saurait tarder, les données parlaient du 25 février. Enfin, il y a le support préliminaire des RX 6700 et 6600, des séries de cartes non annoncées, tout juste en rumeur sur la rumosphère, et là aussi on peut penser qu'il va se passer quelque chose prochainement sur ce point chez les rouges.