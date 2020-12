MM720, une spawn remasterisée ?

Chez Cooler Master, les souris se suivent et se ressemblent quand même beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, on avait passé en revue les souris MM710 et MM711 du constructeur. Toujours très engagée sur le terrain du mulot très léger et gaming, la marque tenait maintenant à nous montrer une autre de ses dernières créations, il s'agit de la MM720 — qui n'est pas vraiment une successeur des précédentes, mais plutôt un complément sortit d'un autre moule. Au fil des pages suivantes, on va donc passer à la loupe deux jumelles MM720 aux couleurs différentes et au hardware bien connu, mais aussi avec quelques nouveautés. Qu'apporte donc de plus et de pertinent ce nouveau modèle MM720 dans une gamme déjà bien fournie, mais qui est aussi un remaster de la Spawn, un classique de la souris de chez CM ?