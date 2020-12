Alors que le dernier Assassin's Creed est sorti il y a moins d'un mois, Ubi remet le couvert avec Immortals Fenyx Rising. On reste sur un jeu en vue à la troisième personne, dans un monde ouvert, même que ça se passe dans la Grèce Antique avec les dieux et tout. On teste ça. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h