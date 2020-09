MM711 et MM710, le Yin et Yang de la souris trouée

Après son dernier clavier MK850, intéressons-nous aux derniers mulots du grand maître du refroidissement et du périphérique, Cooler Master et ses MM (pour MasterMouse) 711 et MM710 ! Le perçage de capot de mulot tente de revenir à la mode. D’une part, celui-ci permet de varier un peu les designs (important pour prétendre faire du neuf avec un hardware qui ne change pas tant que ça), mais c’est aussi un moyen très efficace pour alléger le poids de l’ensemble en réduisant la quantité de plastique (et réduire les coûts de fabrications, voyons) et soi-disant aérer la paume du joueur, dont nombreux seraient apparemment ceux à transpirer des mains. L’une est noire, l’autre blanche, 2 fausses jumelles techniques et physiques, que nous apportent exactement ces MasterMouse et comment se débrouillent-elles à l’usage ?