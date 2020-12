Pendant longtemps, les cartes blower ont été boudées car jugées souvent bruyantes et moins efficaces que des cartes customisées à ventilation axiale. En revanche, le blower expulse l'air chaud hors du boitier, et ça c'est une qualité recherchée surtout pour ceux qui ont des boitiers mini-ITX ou en tout cas exigüs. Jusque-là, les cartes Ampere à blower sont le plus représentées au sein des RTX 3090, et quasi rien d'autre en dehors des GIGABYTE Turbo, ASUS Turbo et MSi AERO. C'est déjà pas mal, mais ceux qui veulent des GPU moins huppés et moins chers en sont quittes.

Ça, c'était avant ! Car ASUS a coinché/récidivé avec la RTX 3070 Turbo. Double slot, avec des fréquences préconisées par Nvidia, 1725 MHz en boost, avec 1755 activables via ASUS OC Tweaker, et 8 gigots de GDDR6 14 Gbps. L'alimentation se fait via deux prises PCIe, du grand classique dans la conception, mais un intérêt réel pour ce type de cartes. En revanche, si vous l'attendiez pour les fêtes de fin d'année, il faudra patienter. Car la firme n'a pas pour autant annoncé de prix, pour la dispo, même pas on en parle tellement c'est tendu du string depuis 3 mois, et tellement ça ne s'annonce pas bon pour les 3 mois qui suivent ! (Source TPU)