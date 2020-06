Châssis X-Frame pour ce modèle plus abordable

Vous vous souvenez des MF 120 de chez DeepCool ? Oui, ces ventilateurs sans cadre, plutôt exotiques, avec un support en aluminium, et une gestion de l'éclairage via une application mobile ? SI vous n'avez pas la référence en tête, notre test est disponible ici. Cette série est déclinée en deux versions, celle que nous connaissons, et une version S sans le module de contrôle Wi-Fi. Ces références étaient assez exclusives, disons-le. Aujourd'hui DeepCool corrige le tir en proposant une version plus abordable, mais toujours aussi éclairée. Il s'agit du MF 120 GT qui reprend quelques traits de ses prédécesseurs. Mais sans plus attendre, allons voir de quoi il s'agit.