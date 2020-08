Grand tour d’horizon des activités des bleus : de belles avancées sans réelle révolution

En décembre 2018 se tenait à San Jose l’Intel Architecture Day, une sorte de vitrine d’exposition des prototypes et des projets de la firme. Permettant à la fois de rassurer les investisseurs, mais aussi d’attiser les ardeurs des futurs consommateurs. Nous avions alors pu en apprendre davantage sur Ice Lake au niveau microarchitectural, ou encore admirer les prémisses de Foveros, devenu depuis Lakefield.

18 mois plus tard, la maison-mère n’a toujours pas réussi à se dépatouiller correctement de son 10 nm pour fournir les serveurs et les PC de bureau. C’est donc dans un contexte tendu, entre fuites d’Alder Lake et coronavirus que la seconde itération de cet Architecture Day - numérique, cette fois - se tient, à grand renfort d’animations, de fonds verts et de commentaires par un Raja Koduri qui semble s’être toujours plus rapproché de l’équipe communication. Et au niveau technique, alors ? La réponse avec le Comptoir !