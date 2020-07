Alors que nous apprenions seulement trois jours plus tôt qu’Intel aurait — semble-t-il — des plans ambitieux pour Alder Lake en combinant deux cœurs au sein d’une même unité fonctionnelle partageant leur registre et utilisant les mêmes extensions, voilà qu’une nouvelle déferlante de fuites se présente.

D’après SiSoft, une plateforme de test loin d’être nouvelle dans ce registre des CPU échappés, l’iGPU de ces processeurs pourrait monter jusqu’à 32 unités d’exécutions seulement, contre 64 pour Ice Lake — le fameux engin proposant 1 TFLOPS. Si cela n’est pas dû à un bug de détection, il est possible qu’Intel se soit rendu compte du goulot d’étranglement induit par la RAM (ici de la DDR4) rendant caduque les puces trop puissantes accolées au CPU, à moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie visant à encourager l’achat de cartes dédiées Xe, prévues pour les environs de la sortie d’Alder Lake, justement (soit 2021-2022).

Ce n’est pas tout, car de nouvelles configurations seraient au programme : en plus des 8/8 et 6/0 aperçu précédemment (en nombre de cœurs gros/petits), formant Alder Lake-S (avec une partie graphique Tier 1), un Alder Lake-P sera au programme, avec un « P » comme... « Performance », il faut croire, dans le sens où ses configurations, 2/8 et 6/8, permettraient de fournir un maximum de puissance pour des serveurs sujets à des sollicitations régulières, mais espacées dans le temps, accompagnées d’un iGPU GT2. Enfin, Alder Lake-M devrait remplir les processeurs mobiles, avec un unique arrangement 2 +8 et toujours du GT2 pour l’iGPU. Difficile de commenter avec si peu d’informations : Intel semble segmenter sa gamme, une opération on ne peut plus logique dans le domaine.

Outre le caractère « sujet à pincettes » habituelles de ces leaks, en voir en si grande quantité autant en avance par rapport à la date de sortie est plus que louche. Certes, avec un 10 nm qui bat de l’aile, il paraît logique que les bleus s’affairent afin de ne pas louper la suite, cependant ces détails techniques sont souvent gardés secrets. Il reste l’hypothèse du fake, mais Intel se refuse à commenter ces informations... pourquoi pas la possibilité d’un plan de communication visant à occuper l’espace médiatique à une époque où la 10ème génération ne fait plus vraiment rêver. Quelle que soit l’origine de ces nouvelles, difficile de nier leur aspect excitant : vivement une communication officielle à leur sujet ! (Source : Wccftech)