Depuis le passage avec PowerPC à l'architecture x86 au début des années 2000, Apple est un client fidèle et exclusif d'Intel pour le plein de CPU pour ses MacBook, iMac et les Mac Pro. D'un autre côté, la relation avec le concurrent AMD est depuis longtemps beaucoup plus limitée, Apple s'est jusqu'ici surtout contenté de solliciter le constructeur pour ses GPU.

Pourtant, Intel ayant perdu de sa superbe et AMD étant le nouveau chef d'orchestre, Apple pourrait considérer de changer un peu les choses. Ainsi, le code de la version 10.15.4 Beta 1 de macOS ferait clairement référence à plusieurs APU de la maison Su, notamment les générations Picasso (Ryzen 3000, Zen +), Renoir (Ryzen 4000, Zen 2) et Van Gogh (Ryzen 5000, Zen 3 ?). En sus, les mentions en parallèle de Navi 12 et Navi 21.