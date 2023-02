Test • Asus P5N-E SLi

La P5N-E SLi d'ASUS

Nvidia fait partie de ces entreprises incontournables dans le monde de l'informatique, pour son implication dans le développement de solutions toujours plus performantes. Son activité s'est étonnement diversifiée ces dernières années avec toujours un succés à la clé. Son arrivée dans le monde des chipsets remonte à l'avènement du Nforce premier du nom fin 2001 pour processeurs AMD. Et c'est dans le giron des processeurs d'AMD que Nvidia a acquis sa notoriété, si bien qu'aujourd'hui, lorsque l'on pense chipsets pour processeurs AMD, c'est trés souvent le nom de Nvidia qui revient en premier lieu.Depuis le Nforce4, on peut dire que nvidia est entré dans le monde fermé des fabricants de chipsets confirmés. Depuis l'achat de la licence de Nvidia pour processeurs Intel, nvidia essaye d'acquérir la même notoriété auprés des clients, sachant que les chipstes Intel font office de référence tant d'un point de vue stabilité que performances. Un rude combat attend Nvidia désormais sur ce nouveau marché.