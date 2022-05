Avec le 5800X3D, AMD a lancé son dernier CPU AM4 orienté gaming, il est ce qui se fait de mieux dans la gamme rouge pour cet usage, tant que la carte graphique ne vous limite pas bien entendu. Et si vous voyez un apport en FHD ou QHD, vous risquez de ne pas en voir en UHD par exemple, définition où n'importe quel GPU actuellement vous limitera en premier. Pour autant, ceux qui avaient débuté leur PC avec du B350 ou du X370, accompagné par un vaillant Ryzen 1600 à 1800X (le meilleur ratio était pour le 1700 quand même) peuvent à présent passer sur du 5800X3D.

La question, toute légitime, est de savoir s'il y a quelque chose dans ces vieux chipsets qui viendrait atténuer les performances du CPU. Pour le savoir, Techspot a fait son article, en prenant deux cartes B350 (MSi Tomahawk et ASUS Strix), X370 (ASUS Crosshair VI Hero et Prime Pro, GIGABYTE AX370 Gaming 5), B450 (MSi Tomahawk Max), X570 (ASUS Crosshair VIII Extreme) et X570S (MSi Carbon Max WiFi).

Sur diverses applications, comprenant du "taf" et du jeu, on peut voir qu'il n'y a pas quasiment de différence, c'est variable selon les modèles, mais on reste dans la même tranche de performance. On notera que la GIGABYTE X370 est parfois un peu plus en retrait, mais rien de méchant, ni de rédhibitoire pour adopter un 5800X3D. Compte tenu du prix de ce CPU, finalement la question pour une mise à jour ultime de votre PC serait de savoir si vous optez pour ce CPU, ou un 5900X/5950X, plus équilibrés dans leurs performances.