Ça chauffe chez les champions de la rumeur. Il y a quelques jours, l'AD104 était dévoilé, officieusement évidemment, et possédait dans sa version complète 7680 cuda cores FP32, 12 gigots de GDDR6X sur bus 192-bit, à 21 Gbps. Toutefois, la RTX 4070 n'aurait pas dû employer un AD104 complet si on en croit les sources, elle aurait eu 7168 cuda cores FP32, et 10 Go de GDDR6X sur bus 160-bit. Cette dernière donnée nous avait étonnés, parce que c'est vraiment un bus castrateur en haute définition, qui est quand même le domaine de prédilection supposé de cette carte. Pourquoi NVIDIA irait mettre tant d'unités de calcul pour les brider avec un bus mémoire étriqué, 360 Go/s pour une carte de ce niveau, c'est très suspect. Avec les nouvelles infos, la bande passante grimpe à 504 Go/s, plus en adéquation avec le standing supposé.

Finalement, kopite7kimi a rectifié ses premiers propos, d'où l'intérêt de parler au conditionnel quand nous n'avons aucune certitude, même si l'usage du présent est séduisant, tel le côté obscur de la Force. La RTX 4070 utiliserait donc une version complète de l'AD104, décrite un peu plus haut dans le billet, pour un TDP de 300 W. Un Time Spy Extreme devrait donner 11000 points, mais cette dernière donnée n'est pas à prendre au pied de la lettre, puisque le même leaker estimait la RTX 4070 au niveau de la RTX 3090 Ti, qui, justement tape 11000 points sur ce benchmark.

Si NVIDIA utilise un AD104 complet pour sa RTX 4070, cela signifie qu'une RTX 4070 Ti, si elle existe ou prévue, utiliserait un AD103 de RTX 4080 incomplet, un rebut qui aurait droit à une seconde vie. Car cet AD103 devrait, dans sa version 300 destinée à la RTX 4080, posséder 10240 cuda cores FP32.