Faut-il avoir plus de 2Go de mémoire sur un mono GPU ?

Voilà une bonne question ! Depuis des années, et ce malgré le ralentissement de la course à l'armement imposée par les consoles de génération actuelle, les jeux ont eu tendance à consommer de plus en plus de mémoire graphique, d'espace disque également. Il n'est néanmoins pas rare de lire ici et là que des cartes graphiques de plus de 2Go de GDDR5 ne servent à rien en monoGPU, alors que d'autres se félicitent d'avoir plus que cette quantité-là pour la "pérennité" de leur choix et des jeux à venir. En fait on peut dire que tout le monde a un peu raison, mais pour en avoir le coeur net, nous avons donc mesuré la consommation en mémoire dans quelques cas, et noté les performances associées afin de voir si oui ou non, il était bon, pour l'instant, de posséder des cartes à plus de 2Go, quantité courante en 2013.