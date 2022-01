La mise à jour nécessaire ?

En 2019, nous testions le Chieftronic M1, un boîtier au format cube, marchant sur les pas d'Aerocool ou de Xigmatek. Nous avions aimé l'idée de revoir ce format, plutôt intéressant en termes de volume et de simplicité. Mais voilà, le M1 était livré avec un seul ventilateur, ce qui se ressentait sur les performances, si toutefois vous ne souhaitiez pas investir un peu. La marque a donc décidé de faire évoluer (un peu) sa référence, en offrant deux ventilateurs RGB en façade et quelques menues modifications. On dit bonjour au M2 (référencé GM-02B-OP), que nous allons vous présenter plus en détail.