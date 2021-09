Écrit par Thierry C. | 22 Septembre 2021

Le cube haut de gamme

Le HAF a la cote, et après l'excellent Fractal Torrent que nous avons testé, c'est au tour d'un modèle de chez Antec de venir faire son show. Ce dernier, arrivé le premier sur le marché, ne joue pas dans la même catégorie, puisqu'il s'agit d'un boîtier "cube" Micro ATX. Le Dark Cube - appeler ainsi à cause de son format et de sa couleur - se présente sous la forme d'une brique plutôt sympathique, à la façade aérée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il intègre plusieurs agréments qui faciliteront son utilisation.