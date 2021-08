Un coup de frais sur votre rig

Node, Focus, Meshify, Define, ça vous dit quelque chose ? Nous parlons de Fractal ou Fractal Design pour les plus anciens d'entre nous. La marque suédoise qui sévit depuis 2007 a su nous proposer au fil du temps des produits qui ont su évoluer et se bonifier. Mais ces dernières années nous avons vu apparaître un torrent de déclinaisons se partageant un châssis commun et dont le design était parfaitement inscrit dans notre paysage; nous pensons aux Define/Meshify en version Compact et XL en plus des modèles ATX standards. Fractal semblait camper sur ses acquis, mais voilà que nous arrive en pleine tronche un boîtier qui a du flot ! Design décalé (pour la marque...), taillé pour la performance et aussi vaste qu'un camion de déménagement (à peu près). Son nom, le Torrent. Il sera disponible en version Solid ou TG, mais également RGB. Nous, nous l'avons pêché dans sa livrée blanche TG Clear. C'est parti pour notre test complet.

• Côté street price, ça dit quoi ?