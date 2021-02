Le nettop intéressant, mais incomplet de base

Voilà, nous ne sommes déjà pas contents dès l'introduction ! Asrock nous propose de tester son DeskMini X300, un barebone qui tient dans la main (enfin presque), mais non, on chipote déjà. Alors de quoi il en retourne ? Nous voilà en présence d'un châssis ultra compact, équipé d'une carte mère au format mini STX socket AM4. Le boîtier à un look sympathique, qui nous étonnera même au passage, et un accès très simple. Tout semble pourtant réuni pour une expérience réussie. Nous en attendions peut-être trop de sa part. Après ce petit plombage d'ambiance, il est temps de vous dévoiler l'engin et de tester tout cela.

