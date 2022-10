Un retour RMA à cause d'un sticker chez ASRock ?!

Pour une histoire saugrenue, c'en est une ! Si vous vous souvenez, ASRock avait créé un bad buzz lorsqu'il avait averti que les temps de démarrage de ses cartes mères X670E pouvaient prendre de 100 à 400 secondes en fonction de la configuration mémoire : simple ou dual rank, deux ou quatre sticks. Quelques semaines plus tard, la firme avait lancé des bios qui amélioraient grandement les choses, disponibles depuis le 27 septembre et la mise en vente des plateformes AM5.

Cependant, les premières cartes qui ont été envoyées chez les revendeurs comportaient des modèles avec BIOS à jour, et d'autres pas. Ces dernières avaient, pour avertir le client, un sticker collé sur la totalité des 4 slots de DDR5. Et c'est là que la chose est loufoque, pour ne pas dire risible, c'est que certains, en décollant ce sticker pour installer leurs barrettes de RAM, ont eu la désagréable surprise de voir qu'il restait des bouts de sticker très adhésifs sur les slots, au point d'obstruer les points de contact et d'empêcher la carte de fonctionner.

À partir de là, deux solutions s'offrent aux clients qui sont dans ce cas. Soit se débrouiller pour décoller les bouts restants, avec sèche cheveux, coton, et autres solutions alcooliques, mais avec le risque qu'une micro-goutte tombe dans le slot, mais il n'y a pas d'indisponibilité de la carte maman. Cette méthode a quand même un inconvénient majeur, s'il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de sèche cheveux, aussi, on peut dire que c'est capillophobe ! Soit faire un retour RMA chez le revendeur local, puisque la firme a assuré qu'elle prendrait en charge ces cartes auprès d'eux. C'est pas de bol et c'est quand même bien couillon d'en arriver là, surtout pour des mobales à ce prix.