Écrit par Thierry C. | 07 Avril 2020

Comet Lake pour les NUC aussi !

Nous avions pu tester Comet Lake dans une mini machine lors du dossier consacré au MSI Cubi 5. Il s'agissait de l'i3-10110U, dual-core cadencé à 2.1 GHz. Aujourd'hui, nous mettons la main sur un NUC Frost Canyon de chez Intel, référencé NUC10i5FNKPA2 et qui se voit équiper d'un Core i5-10210U. La gravure en 14nm permet une montée en fréquence un peu plus importante que sur l'ancienne génération, avec un boost qui peut atteindre les 4.2 GHz. Du côté de l'affichage, pas de réel bouleversement, puisque c'est l'iGPU qui gère. Mais assez parlé, allons détailler la configuration et voir ce qu'elle nous réserve en pratique.

Vous avez des idées (forcément brillantes) pour rendre les tests de ces mini machines plus pertinents ? Comme toujours, le Comptoir est à votre écoute, aussi faites-nous en part via la page contact ou via les ragots !