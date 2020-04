Ce virus aura eu le mérite de mettre la planète à l'arrêt, avec sa folie consumériste à outrance, consommer juste pour le "plaisir" et non pas forcement par besoin ou nécessité. Pour autant, le système d'entreprises qui ne vivent que parce qu'elles vendent, possède en Intel un représentant de poids. Et étant donné ses faibles avancées technologiques depuis 5 ans, Intel cristallise la toute-puissance de l'argent et du pouvoir du marketing. Si la firme ne semble pas ébranlée, et pour cause elle possède assez de blé pour tenir longtemps, c'est oublier qu'elle devrait lancer ses Comet Lake prochainement. Pas excitants pour deux sous, un énième Skylake assumé avec plus de coeurs et plus de MHz, cette 10è génération qui n'en est qu'une que parce que Bob de la mercatique l'a affirmé, devrait être lancée en deux étapes.

La première, c'est l'annonce officielle de la gamme qui interviendrait le 30 avril, dans un peu plus de 3 semaines. Les reviews, tests et disponibilité auraient lieu le 27 mai prochain. Le flagship, pour rappel, sera le 10900K, avec 10 coeurs et 20 threads, 16Mo de L3, et un boost sur un seul coeur à 5.3 GHz, mais avec un tel nombre de coeurs et une fréquence élevée, on s'attend à une consommation gaillarde, et des cartes mères Z490 à l'étage d'alimentation solido pour supporter le monstre. (Sources diverses)