Test • BitFenix Prodigy M

Écrit par Thierry C. | 09 Décembre 2013

L'enfant prodige bis?

Nous attaquons aujourd'hui une série de tests de boîtiers µATX et c'est BitFenix qui, en plus de faire son entrée pour la première fois au Comptoir, ouvrira le bal avec une déclinaison de l'un de ses modèles phare : Le Prodigy M. Si de prime abord rien ne le différencie du Prodigy 1er du nom, destiné, lui, à accueillir des configurations au format Mini-ITX, un coup d'oeil à l'intérieur vous permettra de vous rendre compte du chamboulement. Les cages amovibles sont abandonnées pour gagner de la place et la carte mère reprend une position presque conventionnelle. Cette déclinaison sera-t-elle à la hauteur, sinon meilleure que la précédente version ? Trêve de blabla, pour trouver la réponse faisons donc le tour du propriétaire avant de faire chauffer le bestiau.