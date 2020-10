Pour se remettre un peu dans le contexte, il faut se souvenir que le dernier-né Quest 2 d'Oculus - un casque VR au hardware intéressant et avec un tarif plutôt attractif - est le premier casque Oculus/Facebook à imposer l'enregistrement avec un compte Facebook. Pour ne rien arranger à ce retournement de veste de l'équipe Zuckerberg, cette obligation de passer par le fameux réseau social a rapidement apporté son lot de problèmes gênants pour plusieurs utilisateurs, comme nous vous l'avons raconté ici l'autre jour. Heureusement, il y a une lueur d'espoir pour les opposants aux méthodes Facebookiennes !

Il faut tout d'abord se souvenir que le jour après le lancement du Quest 2, Robert Long - développeur WebXR (XR, réalité étendue) chez Mozilla et visiblement un fervent critique de Facebook - avait annoncé via Twitter qu'il offrait 5000 $ de ses propres poches à celui qui parviendra à libérer le Quest 2 des services malsains de Facebook - une offre reprise quelque jours plus tard par Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus en personne (qu'il avait quitté en mars 2017), encourageant dans la foulée d'autres de supporter l'initiative !

I’m still offering $5000 for a Quest 2 jailbreak! Jailbreakers, dm me. Let’s break free of FB’s anti-competitive, anti-privacy ecosystem! https://t.co/TYI0Uy1YsF — Robert Long (@arobertlong) October 14, 2020 I will match this, who else is in? https://t.co/6r2FvJYB33 — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) October 16, 2020

Eh bien, il s'avère que les efforts de jailbreaking du Quest 2 auraient d'ores et déjà payé, menés par XRSI - XR Safety Initiative, une organisation à but non lucratif dont l'intérêt est de promouvoir le respect de la vie privée et la sécurité dans le domaine de la réalité étendue. L'organisation a annoncé avoir vérifié au moins une méthode de jailbreak pour le dernier casque VR d'Oculus et qui se base sur l'obtention d'un accès root à l'appareil pour contourner l'authentification Facebook. Malheureusement, le fonctionnement n'a pas été détaillé ni ses limitations, par exemple si l'achat de jeu reste possible et de quelle manière. Selon XRSI, d'autres chercheurs et passionnées auraient déjà réalisé des exploits similaires, mais encore sans savoir si leurs efforts pourront être couverts ou non par le droit à la réparation, et XRSI encourage ceux-ci a entrer directement en contact avec l'organisation.

Bref, vous l'aurez donc compris, la prochaine bataille sera donc d'arriver à faire étendre officiellement la couverture du droit à la réparation - le droit d'avoir le contrôle total sur le matériel et le logiciel d'un appareil et dont la liste non exhaustive s'agrandit régulièrement au fur et mesure du travail d'organisations activistes comme iFixit et EFF - aux casques VR/AR comme le Quest 2, et par conséquent permettre des jailbreaks parfaitement légaux et sans risque vis-à-vis des fabricants. Il s'agirait aussi d'arriver à le faire rapidement, sans quoi Facebook pourrait très bien s'empresser d'empêcher l'exploit connu avec une révision de son casque. En tout cas, voilà une affaire qui pourrait potentiellement apporter des développements interessants ! (Source)