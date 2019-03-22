Oculus annonce le Rift S

Si la VR est bien présente en territoire cocorico cette semaine et que certains fabricants profitent du Laval Virtual pour annoncer leurs nouveautés, Oculus a préféré profiter du GDC pour parler de son prochain casque de réalité virtuelle, le Rfit S. Annoncé par le fabricant comme "une évolution et non une révolution", il sera le successeur de l'Oculus Rift actuel en restant basé sur le même écosystème. Et effectivement, nous retiendrons qu'il ne s'agit que d'une évolution - mineure même - car il faut avouer que les améliorations sont minimes. Les principales nouveautés sont l'augmentation de la définition sur chaque œil, avec un passage de 1080 x 1200 px à 1200 x 1400 px et une refonte du système de tracking, qui se veut maintenant plus efficace en utilisant 5 caméras plutôt que des capteurs pour se repérer dans l'espace et avec des manettes donnant une sensation plus immersive selon le fabricant. Nous avons une amélioration de l'ergonomie en ce qui concerne le port du casque, un point important qui a été souligné par l'ensemble du domaine sur les retours d'utilisateurs.

Mais voilà, ce seront les seules grosses avancées que réalise Oculus sur son nouveau casque de réalité virtuelle. Au niveau des écrans, l'augmentation de la résolution se fait au dépens de la fréquence d'image qui descend de 90 à 80 Hz et d'un écran qui troque la technologie OLED contre du LCD plus classique. De plus, nous n'aurons toujours pas le droit à un système d'ajustement en hardware pour les pupilles, l'écran LCD étant unique et les lentilles fixes la correction sera purement logicielle. Le sans-fil ne sera pas de la partie non plus, nous resterons sur une connectivité basique USB 3.0 + DisplayPort, dommage quand les ports USB-C et le Thunderbolt tendent à se démocratiser. Si cela parait être du détail et que la bibliothèque de jeux vidéo fourni sera plus grande que nous promet Oculus, il est difficile de comprendre l'augmentation du tarif de l'appareil par rapport à la première génération, avec un prix à 449€ manettes comprises. Certes il reste l'un des casques les moins chers, mais comparé au HP Reverb sur le papier qui n'est pas si loin niveau tarif il est moins bon. A voir ce qu'il en sera sur le terrain, le nombre de jeux compatibles restant toujours plus intéressant.