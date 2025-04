Intel et TSMC avancent vers la création d’une coentreprise

Intel et TSMC avancent vers la création d’une coentreprise

Intel et TSMC avancent vers la création d’une coentreprise

Reuters avait vendu la mèche il y a quelques semaines : le 12 mars dernier, un article du journal affirmait qu’Intel était en discussion avec plusieurs sociétés, dont TSMC, en vue de créer une coentreprise gérant les activités de fonderie. Le même Reuters, citant cette fois The Information, affirme que les fondeurs taïwanais et américain ont trouvé un accord préliminaire allant dans ce sens.

Fab42 présentée dans une vidéo Intel de 2019

D'autres entreprises en embuscade ?

The Information étaye ses dires en s’appuyant sur « deux sources familières avec le sujet ». Cette coentreprise exploiterait les fabs d'Intel aux États-Unis. TSMC en détiendrait 20 %. Pour les 80 % restants, d’autres sociétés pourraient donc être impliquées. Leur identité, et encore moins la répartition des parts, reste inconnue à ce stade. Dans son précédent papier, Reuters avait mentionné plusieurs entreprises américaines : AMD, Broadcom, NVIDIA et Qualcomm.

La Maison Blanche, bien que discrète, joue également un rôle dans ce dossier. Trump affiche sans détour sa volonté de relancer la production industrielle sur le sol américain ; de relancer le made in America, en incitant les usines à revenir « ventre à terre » , pour reprendre les termes d’un récent article du Courrier International.

À propos de TSMC, ses intérêts dans cette affaire restent assez sibyllins. Rappelons que l’entreprise a validé un plan d’investissement de 100 milliards de dollars pour ces prochaines années dans le pays de l’Oncle Sam. Cette rallonge a fait grimper l’investissement total aux États-Unis à 165 milliards de dollars.

Les marchés financiers ont rapidement réagi : l’action Intel a momentanément repris des couleurs. Reuters précise toutefois qu’Intel et TSMC se sont refusées à tout commentaire ; mutisme également du côté de la Maison Blanche.