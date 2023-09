Fiabilité des SSDs : ce que nous apprend la rapport Q2 2023 de Backblaze

Après le rapport de Q1 vient forcément le rapport de Q2, dont il émerge des données non publiées précédemment plus orientées sur les SSD utilisés dans l'infra serveur de stockage dans les nuages de Backblaze. Et à nouveau risque-t-il ne pas trop plaire à Seagate après avoir décortiqué les données comme on le fait sur les pistaches un soir de match — un truc purement fortuit qui n'arrive jamais, en particulier en ce moment en ovalie ? Depuis l'an dernier, les datacenters de Blackbaze ont vu leur cheptel de SSDs augmenter de 20 %, atteignant un contingent de 3144 qui sont pour 100 % d'entre eux des disques de boot fonctionnant à une température ambiante de ~35 °C : de bon augure pour établir des statistiques plus fiables pour des unités en provenance de chez Crucial, WDC et Seagate, d'autant qu'en 2023, pour ce qui nous concerne, les HDD on commence à s'en taper un peu.

En regardant de loin avec du brouillard sur le premier trimestre 2023, on voit deux grosses taches avec des AFR de 125 % et de... 830 % ! Évidemment à y regarder de plus près, ces chiffres ne pourront être pris en compte puisqu'ils portent sur des quantités négligeables d'unités ; on se demande même l'intérêt de leur présence dans le rapport, qui n'est d'ailleurs pas précisé.

On constatera en revanche la très bonne tenue de SSD issus de gammes non professionnelles tels que les ZAxxxCM10002 qui sont des Barracuda (contrôleur Phison S10 + NAND TLC 64 couches Toshiba), ou les ZAxxxCM10003 qui sont des Barracuda 120 (Phison S12 + NAND TLC 96 couches Intel), ou encore les Crucial MX500 (contrôleur Silicon Motion SM2259H + NAND en fonction des marées) qui à eux seuls forment plus de 70 % des disques surveillés ; et pour répondre la question susnommée, chez Seagate on est proche de 0 % de cacaprouteries sur la période présentée.

On regardant les courbes plus globales, on constate une tendance plutôt stable sur les SSD, qui culmine pour Q2 2023 à un AFR de 1.05 %. Pour la même période de Q2 2023, et bien que les usages diffèrent, là où la troupe de HDDs monitorée affichait un AFR moyen de 2,28 % — contre 1,45 % si on prend le même chiffre, mais cumulé depuis 2013, gangréné entre autres par les performances de fiabilité médiocres des unités 10 To utilisées.

À titre de comparaison, pour ce qu'elle vaut, les chiffres des taux de retours 2020-2021 en provenance d'un grand groupe de revendeurs français gravitent de 0.2 % pour le meilleur élève à savoir Samsung, à 1,9 % de taux de SAV pour le moins bon qui est PNY ; en passant par un respectable 0.7% enregistré chez Corsair, un brillant 0.32 % pour WDC / Sandisk, ou un moins bon 1 % chez Gigabyte. D'autres chiffres qui confirment la tendance donnée par Backblaze.