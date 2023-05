Computex 2023 • Phison annonce son deuxième contrôleur PCIe 5.0

Du low cost pour les SSD PCIe 5.0 ? C'est ce que vise l'E31T, alors que les unités récemment sorties à base d'E26 sont certes performantes, mais connaissent quelques soucis d'ordre de jeunesse comme calorifiques. Nous avons d'ailleurs toujours notre test du T700 de Crucial en attente depuis un bon mois, suite dans un premier temps à un constat inquiétant de chauffe du contrôleur en dissipation passive (qu'aucune review initiale autre que Computerbase ne semblait avoir remarqué, mais passons...), et dans un second d'un comportement curieux sur certains workloads où l'E26 fait moins bien que des SSD de génération précédente.

Bref, le PS5031-E31T se positionne donc comme l'E26 du pauvre. C'est un contrôleur NVMe 2.0 DRAM-less gérant 4 canaux (chacun pouvant adresser 16 lignes NAND, que l'on imagine supporter jusqu'à 3200 ou 3600 MT/s, mais cette information sera à confirmer) jusqu'à 8 To, doté d'un seul cœur Cortex R5 – contre 2 pour l'E26 – et de ses copros maison, aptes à balancer 10,8 Go/s en de débits maximaux en accès séquentiels et 1,5 M d'IOPS, qu'ils soient en lecture ou en écriture.

De quoi driver du SSD de bonne facture en dépit d'absence de cache, et surtout ne pas trop laisser de place aux concurrents comme Maxiotech qu'on commence à voir arriver sur des disques PCIe 4.0 avec son MAP1602A ou encore Silicon Motion dont les SM2508 (concurrent du E26) et SM2504XT continuent de se faire attendre. Point commun avec ce dernier, et pas des moindres, l'E31T sera gravé en 7 nm quand l'E26 lui l'est toujours en 12 nm. De quoi assurer une fréquence de fonctionnement accrue bienvenue compte tenu du nombre de cœurs réduit, et/ou un comportement thermique moins bouillant de Kévin devant ses films érotiques. ETA : quelque part en début 2024.

Autre contrôleur sur le devant de la scène, l'E27T, déjà présent au Computex de l'an dernier, qui est du même acabit technique à savoir mono core + DRAM-less, sur 4 canaux, mais en PCIe 4.0. Une norme qui garde encore de beaux jours devant elle, l'adoption massive du PCIe 5.0 étant peu ou prou conditionnée aux prochaines générations de CPU. Lui sera toujours en 12nm et affiche des specs qui devraient hisser les disques l'utilisant au niveau de certains E18, et doit remplacer l'E21T.