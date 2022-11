MAJ 07/11 : voilà qui fut rapide ! C'est officiel et le mystère est en partie levé, Samsung a annoncé avoir démarré la production en volume d'une puce TLC de 1 Tb de 8e génération V-NAND ! Selon Samsung, il s'agit de la NAND la plus dense du marché, sans toutefois venir appuyer ces dires avec des chiffres précis. Les concurrents aussi ont dévoilé des puces de 1 Tb. En revanche, comme convenu, cette V8-NAND sera adaptée aux futurs SSD PCIe 4.0 et PCIe 5.0, avec une interface Toggle DDR 5.0 capable d'un débit en I/O de 2,4 Gb/s ou encore 2400 MT/s, soit 1,2x plus que la génération précédente. Cette nouvelle génération permettrait aussi un productivité par wafer supérieure de 20 % par rapport à une puce équivalente actuelle, ce qui en retour réduira les coûts de production et potentiellement aussi des SSD. Samsung n'est malheureurement toujours pas entré dans les détails de l'architecture de la nouvelle puce.

Elle est loin l'époque où Samsung introduisait la V-NAND 24 couches, sa première NAND 3D, et où le coréen pouvait encore se vanter d'avoir plusieurs années d'avance sur ses concurrents dans le domaine ! Entre-temps, développer de la NAND comptant désormais des couches par centaines est devenu beaucoup plus difficile, tandis que le géant coréen a lui pris une approche beaucoup plus prudente face au « problème » d'une complexité de conception désormais très fortement accrue pour diverses raisons, obligeant notamment à tester de nouveaux matériaux et développer de nouvelles techniques. Mais c'est précisément ce qui a permis à ses concurrents de lui piquer la vedette avec la NAND 3D de plus de 200 couches. Ainsi, Micron put se vanter d'avoir été le premier à lancer une NAND de 232 couches, mais l'américain fut très rapidement dépassé par SK Hynix, qui vint sauver l'honneur de l'industrie coréenne avec une NAND de 238 couches !

Ce n'est pas pour autant que Samsung - dont les priorités sont après tout peut-être aussi un peu ailleurs en ce moment - se tourne les pouces, loin de là, la riposte est bel et bien en préparation. En effet, Samsung serait sur le point de démarrer la production en volume de sa V-NAND de 8e génération, aka V8-NAND. Rappelons que Samsung annonçait en avoir produit les premiers échantillons en juin 2021, simultanément à la présentation de sa V7-NAND. Hélas, depuis tout ce temps, nous n'avons toujours pas reçu plus de détail sur cette suite. Il était à l'époque question de 228 couches, mais l'on nous parle aujourd'hui plutôt de 236 couches, ce qui aurait du sens si Samsung veut lui aussi pouvoir jouer à kikaleplussdekouch avec les autres. Il semble assez évident que la V8-NAND devrait ronronner à plus de 2,0 GT/s, le maximum de la V7-NAND. Avec ceci, on peut aussi s'attendre à une augmentation de la taille du bloc de programme et une réduction de la latence de lecture, ce qui devrait notamment permettre de mieux optimiser les performances des supports de stockage de grande capacité.

Nous en apprendrons certainement plus encore avant la fin de l'année, en attendant la présentation officielle, qui devrait a priori avoir lieu cette année. Il n'y a de toute façon pas lieu d'être pressé. Samsung se servira fort certainement de cette V8-NAND pour propulser du SSD PCIe 5.0, mais peut-être pas forcément dès les premiers jets. Ce n'est que cette année avec le 990 Pro que le coréen a commencé à utiliser sa V7-NAND de 176 couches dans le commerce au détail. (Source)