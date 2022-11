Voici le très probable dernier round de ce feuilleton tragicomique. Initialement, il s'agissait de savoir s'il fallait un gros CPU ou un moyen de gamme pour exploiter la RTX 4090. Puis, ne voyant qu'un simple duel de CPU AMD vs Intel, le rédacteur cède à la pression et fait dériver son test en "quel est le meilleur CPU rouge ou bleu pour une RTX 4090 ?". Pour le coup, il vient donc de publier le test du 5800X3D contre le 13900K, ce dernier prenant la place du 12900K. Le reste du panel n'a pas changé, mêmes définitions, et donc même protocole. Le bilan cependant est plutôt inédit puisque le 5800X3D, qui pouvait encore se vanter de rester le CPU le plus puissant en gaming avec une RTX 3080 Ti, se retrouve distancé à son tour avec une RTX 4090.

À présent, alors que le 5800X3D était le plus performant, il se retrouve en délicatesse, sans que ça ne soit important, mais il gardait son invincibilité pour 0.3 % sur notre panel avec la 3080 Ti. En FHD, le 13900K est 6.2 % plus véloce, en QHD ça tombe à 4.7 %, et enfin en UHD, l'écart chute à 1.3 %. Mais cela suffit pour le déclarer battu. Il y a fort à parier que les 7000X3D reprendront la coupe, mais on ne sait pas trop où AMD va faire des coupes dans les chiplets pour caler de la mémoire cache, et vu les consommations, à quelles fréquences seront calées les puces. Nous sommes d'accord pour dire que ces CPU sont bons pour le gaming, et que la victoire de l'un ou de l'autre nous en touche une sans faire bouger l'autre, mais il y a des gens pour qui ça compte plus qu'être en bonne santé et avoir des amis !