Bien que Raptor Lake semble parti pour introniser un nouveau niveau de salaison des prix des CPU bleus, la treizième génération de processeurs devrait également apporter son lot de gains du côté des performances grâce à la multiplication des E-Core et le perfectionnement des procédés de gravures permettant une cadence plus haute. Si nous avions déjà eu un avant-goût du 13900K, le gros i9 de la gamme, voilà que l’i5-13600K s’y met également chez ECSM sur Bilibili, l’occasion parfaite de découvrir son agencement.

Par rapport au 12 600K Alder Lake, son successeur gagne de l’embonpoint avec une configuration en 6 P-Core et 8 E-Core (et 24 Mio de L3), contre 6 +4 actuellement : de quoi briller en bench ? Avec ses fréquences de 5,1 GHz sur les P-Cores et 3,9 GHz sur le petit cluster (bloquées à 5,1 GHz et 4,0 GHz constants pour les mesures), il semblerait bien que oui, car le nouvel arrivant afficherait 830 points en monocore sur le test CPU-Z, et 10 031 points en multicœur : de quoi dépasser son grand frère de respectivement 8 et 79 %. Sur CineBench R23, le résultat est plus mitigé avec 1 387 points sur un cœur et 24 4420 en multi : une… baisse de 26 % pour le premier cité, et une hausse de 40 % sur le second. Exécution sur le E-Core ? Souci logiciel ? Difficile de se prononcer, mais espérons que cela soit fixé d’ici là sortie officielle !

Du côté de la consommation, le bousin a pompé 176 W au maximum pour 1,31 V, sachant que le MTP est estimé 160 W en production. Reste que ces chiffres restent d’origine douteuse, d’autant plus que le CPU n’a pas été capturé par une quelconque lentille : pas forcément de quoi crier au fake, mais, clairement, mieux vaut attendre les tests accompagnant la sortie officielle pour en savoir plus. Allez, vu toutes ces fuites, cela ne devrait tarder, non ? (Source : VideoCardz)