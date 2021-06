Avant tout spécialisé dans la chaise de bureau gaming et/ou ergonomique, la marque française REKT fait toutefois aussi dans le bureau, une offre plébiscite si l'on en croit le fabricant et l'ajout de trois nouvelles références serait aussi là pour le prouver. Ainsi, si vous n'aviez pas été convaincu par les R-DESK Max 160 et RGo Desk Touch que nous avions nous-mêmes eu l'occasion de photographier et toucher sous les tous angles, peut-être que c'est l'un des nouveaux venus qui fera éventuellement l'affaire (ou pas) !

Commençons par le plus standard du lot, le R-DESK Max 160L, qui est ni plus ni moins la version d'angle (droit ou gauche) en L du R-DESK Max 160 que nous avons essayé, parfait pour ceux et celles qui aiment se coller dans les coins d'une chambre ou n'ont pas d'autres choix. La recette de base est quasiment la même à quelques détails prêts : deux planches en bois MDF avec un revêtement en fibre de carbone, deux passe-câbles, le porte-gobelet, le repose-casque, un filet pour les câbles et une armature en métal. Ce qui change, ce sont d'abord évidemment les dimensions et le poids supporté, le R-DESK Max 160L peut gérer 120 kg et offre un peu plus de surface avec une longueur toujours de 160 cm, mais une profondeur de 60 et de 100 cm. On ne sait pas si sa hauteur est ajustable, les photos suggèrent que oui, mais la fiche technique ne mentionne que 75 cm. Enfin, point de tapis de souris intégral géant, mais un « simple » tapis XL 80 x 40 cm. Il est disponible immédiatement au prix de 329 €.

On continue avec le RGo FRAME, qui est la nouvelle offre de REKT a ceux qui préfèrent composer eux-mêmes leur bureau électrique. Comme son nom l'indique, vous n’achèterez ici que la base électrique articulée du futur bureau et ce sera donc à chacun d'y visser librement le plateau de son choix. Le cadre en métal renforcé du RGo FRAME possède deux moteurs, supporte un poid de 100 kg et sa hauteur est réglable entre 73 à 124 cm. En sus, le cadre intègre un repose-casque, un porte-gobelet et un élément pour la gestion des câbles. En fait, il s'agit tout simplement d'un RGo DESK 140, le plateau et le tapis en moins. Le concept n'est pas nouveau, d'autres marques spécialisées le proposent déjà. Chez REKT, ça va vous en coûtera 359 €.

Le R-DESK Mobile est le p'tit dernier du lot, littéralement. Si comme Harry Potter vous vivez sous l'escalier chez votre oncle, alors ce bureau rikiki avec son plateau en bois finition fibre de carbone de 71,5 x 47,5 cm est probablement fait pour vous ! L'engin est toutefois mobile et à cette fin possède 4 roues, dont deux avec des freins, et sa hauteur est ajustable de 75,5 à 106 cm dans son édition standard, et de 65 à 95 cm pour la version compatible canapé. On y a même le droit à un passe-câble et un repose-smartphone ou tablette. Enfin, peu importe ce que vous déciderez d'y poser, il faudra veiller à rester dans la limite des 50 kg. Une création plutôt atypique, mais qui peut avoir son utilité dans certains cas de figure. Cette nature un peu « spéciale » se reflète néanmoins assez sur le prix, puisqu'il faudra se délester de 249 €.