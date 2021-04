Chez Seagate, les références orientées gaming se nomment FireCuda et c'est sous ce drapeau que le constructeur avait introduit son premier dock gaming en 2019 — une solution "hybride" assez unique sous la forme d'un combo disque dur externe et hub disposant d'une connectique diversifiée, et même d'un emplacement interne pour un SSD M.2. Le plus gros hic, c'était le prix plutôt prohibitif. Quoi de différent ou de mieux aujourd'hui avec les deux nouvelles solutions de disque dur externe FireCuda ?

La première se nomme tout bêtement FireCuda Gaming Hard Drive, on passe sur un format plus mini d'un disque 2,5", logé dans un boitier de 266 g au bon goût de gaming, c'est-à-dire habillé d'une robe noire agrémentée de RGB, adressable via le logiciel de la maison et même Razer Chroma. Le boitier se branchera via USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) en Micro-B, ce qui lui confère ainsi l'alimentation et une bande passante plus que suffisante de 5 Gb/s ou 625 Mo/s. On ne sait pas encore ce qui s'y trouve comme disque dur, si ce n'est que vous pourrez choisir entre 1 To (pour 79,99 €), 2 To (pour 109,99 €) et 5 To (pour 179,99 €). Au fond, il y a de fortes chances qu'il s'agira des mêmes références SATA 5400 tr/min SMR utilisées pour le catalogue Seagate Backup Plus. En tout cas, les caractéristiques générales sont identiques et la garantie sera également de deux ans. Un ajout intéressant à relever est l'offre incluse du service Rescue Data Recovoery de Seagate pour 3 ans. La disponibilité sera effectivement au mois de juillet.

La deuxième solution est un peu plus imposante et pour le coup moins portable, mais toujours ARGB et toute de noir vêtue, elle se nomme FireCuda Gaming Hub et pèse 1354 g ! Normal, c'est ici un disque dur 3,5" qui est utilisé, de 8 To ou de 16 To ! Contrairement au boîtier précédent, celui-ci est alimenté par un adaptateur externe et propose un hub USB avec deux prises USB-A 3.2 Gen1. Notez que Seagate ne propose pas encore de disque dur 16 To dans le commerce au détail pour l'instant, ce qui sous-entend qu'un tel exemplaire arrivera prochainement, ou parallèlement au FireCuda Gaming Hub en juillet — avis aux amateurs ! Côté prix, il est cette fois-ci question de 209,99 € et 379,99 €, et une garantie toujours limitée à deux tristes années. Le service Rescue Data Recovery sera également inclus et valide pour 3 ans.