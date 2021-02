L'histoire du SSD XPG SX8200 Pro d'ADATA est celle d'un modèle offrant un bon rapport performance/prix, mais ayant visiblement aussi développé une fâcheuse habitude de changer ses caractéristiques au fil des saisons. Un sujet que nous avions abordé en novembre dernier, ici. Il s'avère qu'il y aurait à présent pas moins de 4 configurations connues différentes en circulation dans le commerce pour cette même référence, sans aucun moyen de les distinguer par un nom ou un numéro de série, autre que d'acheter de passer à la loupe ou lancer un benchmark. Voici les 4 variantes découvertes à ce jour, en notant qu'il y a de très fortes chances que le modèle XPG SX8200 Pro original (et donc celui testé initialement par la presse) n'existe plus, mais que le type de NAND reçu relèverait bien toujours d'une certaine loterie.

XPG SX8200 PRO Contrôleur NAND Original/V1 SM2262EN @650 MHz IMFT 64L TLC @650 MT/s V2 SM2662G @575 MHz Micron 96L TLC @650 MT/s V3 SM2262G @575 MHz Samsung 64L TLC @525 MT/s V4 SM2262G @? SK Hynix 96L TLC @?

Un changement de NAND pour un SSD déjà commercialisé n'est pas inédit, mais il est beaucoup plus rare que le contrôleur se fasse également remplacer. Il fait bon de préciser qu'ADATA est évidemment couvert, puisque le constructeur ne garantit ni contrôleur ni NAND spécifiques avec son SX8200 Pro, ce qui n'a rien d'inhabituel considérant qu'il peut parfois être nécessaire de remplacer certains éléments en fonction de leur disponibilité.

Le hic c'est que dans le cas de ce SSD cela se serait traduit avec des performances variables entre les différentes versions et parfois même en baisse, avec des écarts, semblerait-il, assez sensibles entre la version Samsung et la dernière SK Hynix, comme a voulu en témoigner ce « redditeur » ayant acheté 3 modèles de SX8200 Pro entre janvier 2020 et février 2021, tous équipés d'une NAND différente. Quid de l'endurance dans tout ça ? Étant donné qu'ADATA n'a pas modifié l'endurance originale officielle pour chaque capacité, on peut penser qu'elle sera toujours identique, peu importe la version. Néanmoins, il fait tout de même bon de pondérer les propos de l'auteur du fil. Les conditions de test ne furent pas les mêmes pour tous les SSD (niveau remplissage, etc.) et surtout le SX8200 Pro à la SK Hynix a été testé en étant branché sur les lignes du PCH X570, tandis que la variante Samsung exploitait celles du CPU. Or, il s'avère que le SM2262 en particulier aurait parfois du mal à assurer dans cette configuration avec le PCH, entre autres.

Bref, on peut tout à fait reprocher à ADATA l'opacité de ces changements sans moyen de les reconnaître, mais en attendant, il faut également prendre les premières mesures comparatives de performances avec des pincettes face à l'absence d'un protocole de test crédible et pertinent.(Source : Tom's Reddit)