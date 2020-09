Avec la baisse des températures extérieures, c’est le moment de réinstaurer l’overclocking hivernal et de faire chauffer le hardware ! Parmi ceux-ci, les SSD M.2 NVMe sont bien réputés pour monter en température et c’est encore plus vrai avec les derniers SSD PCIe 4.0, toujours plus rapides !

Heureusement, de nombreuses cartes mères proposent déjà le minimum pour dissiper convenablement la chaleur d’un SSD M.2, et ceux équipés d’usine d’un radiateur plus ou moins imposant existent aussi, mais si vous n’avez rien de tout ça, ça ne fera pas de mal de jeter un œil aux solutions alternatives. Les solutions passives ne manquent pas, on pensera au sandwich HDC d’Alphacool ou encore au bien plus gros Frostbit M.2 de Cryorig. D’autres on fait encore plus fort, ADATA a par exemple poussé le vice aussi loin que son XPG STORM RGB M.2 pouvant mouliner à plus de 16 000 tr/min (avec RGB) !

Toujours dans ce même registre d’une ventilation un peu overkill même pour un SSD dernier cri, voici l’Icy Box Big Block de RaidSonic, et qui nous fait la totale : radiateur en aluminium avec 9 ailettes de 0,5 mm, 2 caloducs en cuivre direct-touch (avec pad thermique) de 4 mm de diamètre et un ventilateur de 30 mm ! Il manque tout juste le RGB. Grâce à ce système qui ne sera pas compatible avec toutes les machines à cause de ses dimensions imposantes de 75 x 24 x 52 mm, RaidSonic assure pouvoir réduire jusqu’à 50 % les températures d’un SSD M.2, par rapport à celui-ci refroidit avec un radiateur sans caloducs ni ventilateur.

Passer de 60 à 30 °C ne fera sûrement pas de mal au contrôleur du SSD et à la NAND adjacente, même si 60° est encore assez loin du point de thermal throttling et la limite de 70° que la majorité des constructeurs recommandent de ne pas dépasser. Pourquoi pas. Néanmoins, on regardera tout de même cette petite horreur de 30 mm avec méfiance, bien que RaidSonic affirme que celui-ci est « silencieux », sans dire à quelle vitesse il mouline…

Enfin, comme on pouvait s’en douter, ce genre de produit à un coût pas tellement négligeable pour ce que c’est, comptez entre 30 et 35 €, disponible pour l’instant outre-Rhin.